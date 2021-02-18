العثور على ملاكم شهير مقتولا طعنا بالسكين (صورة)

عثر على الملاكم العراقي عمار هدف، مقتولا طعنا بالسكين داخل منزله في العاصمة بغداد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "خلافا عائليا أدى إلى مقتل الملاكم عمار هدف وهو أحد منسوبي نادي النجدة الرياضي، وإصابة شقيقه بطعنات سكين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية وسط بغداد".





ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول منفذي الجريمة. ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول منفذي الجريمة.