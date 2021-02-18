12
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
العثور على ملاكم شهير مقتولا طعنا بالسكين (صورة)
Lebanon 24
18-02-2021
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر على الملاكم العراقي عمار هدف، مقتولا طعنا بالسكين داخل منزله في العاصمة بغداد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "خلافا عائليا أدى إلى مقتل الملاكم عمار هدف وهو أحد منسوبي نادي النجدة الرياضي، وإصابة شقيقه بطعنات سكين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية وسط بغداد".
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل حول منفذي الجريمة.
الأكثر قراءة
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
22:52 | 2021-02-17
17/02/2021 10:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
06:30 | 2021-02-18
18/02/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
19:41 | 2021-02-17
17/02/2021 07:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اشتداد العاصفة "جويس"...كيف ستكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
بعد اشتداد العاصفة "جويس"...كيف ستكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟
20:06 | 2021-02-17
17/02/2021 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2021-02-18
زوج مدربة منتخب إيران للتزلج يمنعها من السفر لبطولة العالم!
12:43 | 2021-02-18
"الآسيوي" يعتمد الاتحاد اللبناني عضواً في برنامج النخبة للشباب
12:00 | 2021-02-18
مع تزايد الإصابات في الريال.. زيدان يستدعي ابنه ثيو!
09:00 | 2021-02-18
باريس سان جرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابي
06:00 | 2021-02-18
هل اقترب غاريث بيل من نهاية مسيرته؟.. وكيله يتحدث
23:00 | 2021-02-17
"الأهلي" يتخطّى "المريخ" بثلاثية في افتتاح "أبطال أفريقيا"
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 17:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
18/02/2021 17:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
18/02/2021 17:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact