رياضة

نجم إيطالي يشن هجوما على رونالدو.. وهذا ما كشفه عن نقاط ضعفه

Lebanon 24
19-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-795277-637493171824463734.JPG
Doc-P-795277-637493171824463734.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شنّ مهاجم ريال مدريد السابق، الإيطالي أنطونيو كاسانو، هجوما قويا على مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أدائه أمام بورتو، والخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وأشار كاسانو إلى أن رونالدو لاعب يحب نفسه، معتبرا أن الأهم لدى هذا اللاعب "إحراز الأهداف"، مضيفا: "هو شخص أناني ومغرور، ولا يريد معرفة أن لاعبين آخرين قد سجلوا، ويعيش من أجل التسجيل، ليس للعب، بل لهز الشباك".

 

ورغم هذه الانتقادات، إلا أن كاسانو، مدح رونالدو، قائلا: "هو ظاهرة ويستطيع تسجيل ملايين الأهداف، ولكنه يواجه مشكلة مع طريقة لعب أندريا بيرلو"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

 

وأكد مهاجم المنتخب الإيطالي السابق، على تأثير وجود رونالدو بدون زملاء مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، مشيرا إلى أنه في هذا السن لن ينجح في الظهور بأفضل مستوياته.

 

وأضاف: "إذا لعب معه تشافي أو إنييستا أو مودريتش وكروس، سيتمكن من تسجيل 50 هدفا، ولكن في يوفنتوس الوضع مختلف، ويقدمون مشروع لعب جديد، وعلينا أن نكون صريحين، العمر يمر على الجميع وهو ما ينطبق على رونالدو أيضا".

 

وخلال لقاء بورتو، لم يقدم رونالدو، هداف دوري الأبطال عبر العصور، الكثير في المباراة، وتجاهل الحكم مطالبه بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

 

وأثار رونالدو سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، إذ كان مشتتا طوال اللقاء وغابت خطورته تماما على المرمى، وسط عجزه وعجز فريقه على مجاراة لاعبي بورتو.

 

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين طريفتين من تلك المباراة، يظهر رونالدو في الأولى، وهو ينطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليتجاوز أحد لاعبي بورتو، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في مشهد كوميدي.

 

أما اللقطة الثانية، التي تم تناقلها على نطاق أوسع، فقد ظهر فيها رونالدو وهو يحاول التوغل داخل منطقة جزاء بورتو، حيث قام ببعض الحركات لتمويه مدافع بورتو ومراوغته، لكن المدافع ظل يراقب الكرة قبل أن يخطفها من "الدون" بكل هدوء.

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-02-19
23:00 | 2021-02-18
21:00 | 2021-02-18
18:00 | 2021-02-18
15:00 | 2021-02-18
13:56 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website