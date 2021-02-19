رياضة

عارضة الأزياء زوجة رياض محرز السابقة تتورط بمخالفة جديدة.. إليكم ما فعلته

Lebanon 24
19-02-2021 | 15:00
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ذكرت صحيفة "ذا صن" أن ريتا جوهال الزوجة السابقة للاعب الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، خالفت القواعد والتعليمات المعتمدة في لندن للوقاية من فيروس كورونا.

وظهرت عارضة الأزياء ريتا جوهال في مقطع فيديو أثناء تسوقها داخل أحد المحال التجارية، وهي تتحدث والقناع على ذقنها، ما يمثل مخالفة للتعليمات التي تشير إلزام أي شخص يدخل مكانا عاما بتغطية أنفه وفمه، وذلك في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا في إنكلترا، وتتخذ الدولة إجراءات مشددة للحد من انتشاره.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تغريمها بسبب خرقها للتعليمات أيضا، حيث حضرت حفلا يضم مجموعة من الأشخاص، وانتشر مقطع فيديو يتضمن اعتراض ريتا جوهال على الغرامة التي فرضت عليها.

ووضعت ريتا جوهال قبل أيام رياض محرز في موقف محرج للغاية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعد إنشائها موقعا من أجل نشر صورها لمتابعيها بشكل حصري مقابل اشتراك شهري وقدره 8 جنيهات إسترليني.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنكليزية، أن ريتا جوهال نشرت مجموعة كبيرة من الصور المثيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وطلبت من متابعيها المشاركة مقابل 8 جنيهات إسترليني شهريا، من أجل مشاهدة صورة بشكل حصري.

وأضافت الصحيفة أن رياض محرز انفصل عن زوجته مؤخرا بعد خيانتها له بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات، ولديهما ابنتان ويخضع الطرفان حاليا لاستكمال إجراءات الطلاق في الفترة المقبلة.

وارتبط محرز عاطفيا في الفترة الأخيرة بتايلور وارد، البالغة من العمر 22 عاما، ابنة نجمة تلفزيون الواقع المليونيرة داون وارد.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في وقت سابق، أن محرز ارتبط بعلاقة صداقة مع تايلور، ولكنها سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية: "كانا أصدقاء لفترة من الوقت، تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأن زواجه انتهى بشكل نهائي".

يذكر أن تايلور وارد كانت مرتبطة سابقا بنجم فريق مانشستر سيتي الآخر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وكذلك بنجم إيفرتون ماسون هولجيت.
المصدر: روسيا اليوم
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