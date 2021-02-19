فوز مريح لـ"يونايتد" و"توتنهام" و"روما".. و"ميلان" يتعثر في الدوري الأوروبي

اقتربت فرق "مانشستر يونايتد" و"توتنهام هوتسبير" الإنكليزيان و"روما" الإيطالي من الصعود لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية، أمس الخميس، بانتظار تأكيد تفوّقها في مباريات الإياب.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد بات "مانشستر يونايتد" على مشارف الصعود للدور المقبل، عقب فوزه الكبير بنتيجة 4-0 على مضيفه "ريال سوسييداد" الإسباني، في المباراة التي جرت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية.وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدفين الأول والثاني لـ"يونايتد" في الدقيقتين 27 و57، فيما أضاف زميلاه ماركوس راشفورد ودانييل جيمس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و90.من جهته، حقق "توتنهام هوتسبير" فوزاً مستحقاً بنتيجة 4-1 على مضيفه "وولفسبيرغر" النمساوي. انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بثلاثية نظيفة حملت توقيع هيونغ مين سون وغاريث بيل ولوكاس مورا في الدقائق 13 و28 و34 على الترتيب. وأحرز ميكائيل لينادل هدف الفريق النمساوي الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، غير أن كارلوس فينيسيوس أضاف الهدف الرابع لـ"توتنهام" في الدقيقة 88.واكتفى "ميلان" الإيطالي بالتعادل 2-2 مع مضيفه "ريد ستار" الصربي، وجاء الهدف الأول لـ"ميلان" عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل رادوفان يانكوف لاعب ريد ستار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، لكن جيلور كانجا كاكو سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 من ركلة جزاء. وأعاد ثيو هيرنانديز التقدم لـ"ميلان" في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا، لكن ميلان بافكوف، سجل هدف التعادل لـ"ريد ستار" في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الصربي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء "سلافيا براغ" التشيكي وضيفه "ليستر سيتي" الإنكليزي، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب.ووضع "روما" الإيطالي قدماً في دور الـ16، بعد فوزه على مضيفه "سبورتنغ براغا" البرتغالي 2 - صفر. وسجل إدين دزيكو الهدف الأول لـ"روما" في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 86. وشهدت المباراة تعرض ريكاردو إيسخايو لاعب "براغا" للطرد بعد تلقيه الباقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54.وتغلب "أولمبياكوس" اليوناني على ضيفه "أيندهوفن" الهولندي 4-2. وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة التاسعة عن طريق أندرياس بوشالاكيس، قبل أن يسجل إيران زاهافي هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 14. وفي الدقيقة 37 سجل يان مفيلا الهدف الثاني لـ"أولمبياكوس"، قبل أن يدرك زاهافي التعادل مجددا لأيندهوفن في الدقيقة 39، لكن يوسف العربي اختتم الشوط الأول بالهدف الثالث لـ"أولمبياكوس" في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 83، أضاف يورغوس ماسوراس الهدف الرابع لـ"أولمبياكوس".وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، تغلب "يونغ بويز" السويسري على ضيفه "باير ليفركوزن" الألماني 4-3، وفاز "دينامو زغرب" الكرواتي على مضيفه "كرسنودار الروسي" 3-2، فيما تعادل "دينامو كييف" الأوكراني 1-1 مع ضيفه "كلوب بروج" البلجيكي.