الدوري الإماراتي.. تعادل مثير بين "الجزيرة" و"بني ياس" في مباراة "مجنونة" (فيديو)

تعادل فريقا "الجزيرة" وضيفه "بني ياس" 3-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي لكرة القدم)، في مباراة وصفت بأنّها "مجنونة" حيث شهدت تقلبات عدة بدأت بتقدم "فخر أبوظبي" بهدفين عن طريق كواس وعلي مبخوت في الدقيقتين 9 و14، قبل أن يقلب "السماوي" الطاولة ويضيف 3 أهداف بواسطة جواو بيدرو في الدقيقة 41 ونيكولاس خمينيز هدفين في الدقيقتين 48 و50، وبعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن البديل إيزيكيل من إدراك هدف التعادل لـ"الجزيرة" عند الدقيقة 94 في الوقت بدل من الضائع.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 لـ"الجزيرة" نفذها علي مبخوت، لكن فهد الظنحاني تصدي لها بنجاح، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبهذه النتيجة رفع "الجزيرة" رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع "الشارقة" المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة، ورفع "بني ياس" رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثالث.