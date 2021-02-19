رياضة

"يوروبا ليغ": تعادل صعب لـ"أرسنال" أمام "بنفيكا".. والحسم في الإياب!

Lebanon 24
19-02-2021 | 23:00
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خرج نادي "أرسنال" الإنكليزي من عنق الزجاجة بتعادلٍ صعب أمام مضيفه "بنفيكا" البرتغالي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهمان أمس الخميس، ضمن ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد تقدّم "بنفيكا" عن طريق لاعبه بيتزي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكنّ لاعب "أرسنال" الشبا بوكايو ساكا أدرك التعادل في الدقيقة 57 لـ"المدفعجية".
 
وأقيمت المباراة في بالاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما بسبب القيود على السفر بين البرتغال والمملكة المتحدة، وبات على "أرسنال" انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في العاصمة اليونانية أثينا لحسم مسألة تأهلّه إلى الدور المقبل.
المصدر: العربية
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