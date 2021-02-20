رياضة

مدرب شيفيلد: سنقاتل حتى النهاية للبقاء بالدوري الإنكليزي

Lebanon 24
20-02-2021 | 06:00
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قال المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، الجمعة، إن فريقه سيقاتل حتى النهاية لتجنب الهبوط من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ويبتعد شيفيلد يونايتد بفارق 14 نقطة خلف مراكز البقاء في الدوري الإنجليزي، محتلاً المركز الأخير في ترتيب المسابقة.
وأضاف وايلدر في مؤتمر صحافي: "لازال اللاعبون يقاتلون ويحاولون ولديهم ثقة في إمكانية تحقيق الفوز منذ اللحظة الحالية وحتى نهاية الموسم".
من جهة أخرى، أكد وايلدر أن مدافع الفريق جون إيغان سيغيب لمدة شهرين بعد تعرضه لخلع في إصبع قدمه في مباراة وست هام يونايتد الإثنين الماضي.
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