رياضة

تعليق رسمي من "مان سيتي" على "عرض ميسي"!

Lebanon 24
20-02-2021 | 23:00
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نفى نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي لكرة القدم، تقديم أيّ عرض للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي "برشلونة" الإسباني، سواء في الصيف الماضي أو منذ ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم "مانشستر سيتي" لشبكة "سكاي سبورتس" إن النادي لم يتخذ أي إجراء مع ميسي، رغم دخول النجم الأرجنتيني الأشهر الأربعة الأخيرة من عقده مع "برشلونة".

وأضاف أنّ "النادي لم يقدم أي عروض لميسي سواء في الصيف أو منذ ذلك الحين، ولا توجد محادثات معه الآن".

وينتهي عقد ميسي مع "برشلونة" بختام الموسم الحالي، في  30 حزيران 2021، ويستطيع اللاعب التوقيع مجاناً لأي ناد.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نشرت أمس، أنّ "مانشستر سيتي" خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه إسترليني، ليصبح 430 مليون إسترليني في 5 سنوات.

وأشارت إلى أنّ "السيتي" سبق أن عرض على ميسي ضمه مقابل 600 مليون إسترليني، قبل 6 أشهر.

ويتضمن عرض "مانشستر سيتي"، عقداً لمدة عامين مع ميسي، مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً، ثم انتقال "البرغوث" إلى "نيويورك سيتي" الأميركي، الذي تمتلكه مجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي "مانشستر سيتي".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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