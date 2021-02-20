الدوري الإماراتي.. فوزان لـ"العين" و"الوحدة" وتعادل "رباعي" بين "الوصل" و"كلباء" (فيديو)

حقّق نادي "العين" فوزاً على ضيفه "الفجيرة" بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، على استاد "هزاع بن زايد"، في ختام مباريات الجولة 17 من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

وبحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد افتتح كايو كانيدو، التسجيل لـ"العين" في الدقيقة 23، حيث تلقّى تمريرة بالمقاس من العائد بندر الأحبابي، ليضعها على صدره ويتلاعب بالدفاع ثم يسدّد الكرة في سقف المرمى مسجلاً هدفاً رائعاً، انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تابع "العين" سيطرته على مجريات اللعب، وحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من أن الكرة لامست يد مدافع "الفجيرة"، ليتصدى للركلة لابا كودجو، ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعاد المتألق كايو كانيدو ليسجل حضوره للمرة الثانية مسجلاً ثالث أهداف "العين" بعد تمريرة عرضية للتوغولي لابا كودجو، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل "الفجيرة" هدفه الوحيد في المباراة بواسطة اللاعب صاموئيل.

وبذلك، رفع الفريق "البنفسجي" رصيده إلى 30 نقطة متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على "النصر"، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد "الفجيرة" عند 10 نقاط في المركز 10.



وفي مباراة أخرى، حقّق نادي "الوحدة" فوزاً مهماً على ضيفه نادي "خورفكان" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، على استاد "آل نهيان".

وافتتح قائد "الوحدة" اسماعيل مطر التسجيل لفريقه من ركلة الجزاء في الدقيقة 23، ثمّ أضاف "سمعة" الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 84.

وأضاف البديل طحنون الزعابي الهدف الثالث لـ"أصحاب السعادة" في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس "خورفكان" محمد يوسف.

وبذلك، رفع "الوحدة" رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد "خورفكان" عند 15 نقطة في المركز 11.

وحسم التعادل المباراة المثيرة التي جمعت "الوصل" وضيفه "اتحاد كلباء"، والتي انتهت بـ 4 أهداف لكلّ منهما.

وتقدّم "اتحاد كلباء" بـ 3 أهداف بدون ردّ في 10 دقائق عندما سدّد البرازيلي رومولو دو سانتوس كرة قوية تصدّى لها سلطان المنذري وأكملها أحمد جشك في المرمى في الدقيقة 25، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني عن طريق كرة سددها من خارج منطقة الجزاء ولمست التوغولي مينيل مالابا وخدعت الحارس ودخلت المرمى في الدقيقة 29، قبل أن يحرز رومولو دو سانتوس الهدف الثالث عندما تلقى كرة عرضية من السويسري ديفيد مارياني وسددها دو سانتوس بمهارة في المرمى في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول أحرز فابيو ليما هدف تقليص الفارق لـ"الوصل".

أما نقطة التحول كانت احتساب ركلتي جزاء ضد لاعب "اتحاد كلباء" فهد سبيل، وأحرزهما فابيو ليما، في الدقيقتين 71 و90.

وتواصلت الغرائب بعدما بات "الوصل" الأقرب لإحراز هدف الفوز وتحقيق "الريمونتادا"، أحرز التوغولي مينيل مالابا الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ولكن فابيو ليما أكمل مسلسل العجائب وأحرز الهدف الرابع له ولفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

ورفع "الوصل" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع "كلباء" رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب دوري الخليج العربي.