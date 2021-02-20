رياضة

"فيورنتينا" يضرب "قاهر ميلان" بثلاثية في الدوري الإيطالي (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2021 | 18:00
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تغلب فريق "فيورنتينا" على ضيفه "سبيزيا" الذي كان قهر نادي "ميلان" في الجولة الماضية، وذلك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، دوشان فالهوفيتش، وغايتانو كاستروفيلي، وفالنتين إيسيريك في الدقائق 48، و64، و82 على الترتيب، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وحقق "فيورنتينا" أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، وقفز إلى المركز 12 برصيد 25 نقطة.

في المقابل، مني "سبيزيا" بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتالين من ضمنهما فوزه المفاجئ على "ميلان" 2-0 في الجولة الماضية، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز 16 على سلم الترتيب.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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