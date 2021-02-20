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رياضة
الدوري الفرنسي.. "ليون" يتخطّى "بريست" ويتصدّر الترتيب!
Lebanon 24
20-02-2021
|
12:00
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ارتقى نادي 'ليون" إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه أمس الجمعة، على مضيفه "ستاد بريست" بنتيجة 3-2، في افتتاح المرحلة الـ26 من "الليغ 1".
وسجل ثلاثية "ليون"، لوكاس باكيتا، وحسام عوار، وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقائق 9، 29 و44 على الترتيب، فيما أحرز هدفي "ستاد بريست"، بريندان شاردوني، في الدقيقة 53، وإرفين كاردونا، في الدقيقة 74.
ورفع "ليون" رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام "ليل"، الذي يحل غداً الأحد، ضيفاً ثقيلاً على "لوريان"، فيما توقف رصيد "ستاد بريست" عند 31 نقطة في المركز 12 حتى الآن بانتظار بقية مباريات الجولة.
المصدر:
روسيا اليوم
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