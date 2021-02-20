بهدف يتيم.. "وولفرهامبتون" يتخطّى "ليدز" في الدوري الإنكليزي!

تغلب فريق "وولفرهامبتون" على ضيفه "ليدز يونايتد" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل إيلان ميسير حارس مرمى "ليدز يونايتد" هدف "وولفرهامبتون" اليتيم بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة التي سددها أداما تراوري لاعب "وولفرهامبتون" في الدقيقة 64.ورفع "وولفرهامبتون" رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، بفارق نقطة أمام "ليدز يونايتد" صاحب المركز الثاني عشر.