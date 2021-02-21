رياضة

بتوقيت بيروت.. إليكم جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:00
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تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الأحد، إقامة العديد من المباريات، أبرزها موقعة ميلان وغريمه إنتر ميلان، في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وستكون مباراة الليلة، فرصة للمتصدر الجديد إنتر (بفارق نقطة واحدة)، لتوسيع الهوة مع غريمه ميلان، ثاني الترتيب، مستفيدا من حيويته ومستغلا انعدام أي ضغط في المسابقات الأوروبية على جدوله.

أما ميلان، الذي سقط بهدفين نظيفين أمام سبيتزيا في المرحلة السابقة، فسيبذل مجهودا كبيرا للظفر بنقاط الديربي (رقم 228)، الذي يقع بين مباراتيه ذهابا وإيابا في دور الـ32 من الدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي.

وبعيدا عن صدارة الترتيب، فإن لقاء الفريقين الثالث هذا الموسم (2-1 لميلان في الدوري، و2-1 لإنتر في الكأس)، سيشهد أيضا مواجهة بين نجم ميلان، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم إنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو، أبطال "النزاع" الكبير خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وفي ما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت بيروت:

الدوري الإيطالي

ميلان # إنتر ميلان – الساعة 16:00

أتالانتا # نابولي – الساعة 19:00

بينفينتو # روما – الساعة 21:45

الدوري الإنكليزي

وست هام يونايتد # توتنهام هوتسبير – الساعة 14:00

أستون فيلا # ليستر سيتي – الساعة 16:05

أرسنال # مانشستر سيتي – الساعة 18:30

مانشستر يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 21:00

الدوري الإسباني

برشلونة # قاديش – الساعة 15:00

أتلتيك بيلباو # فياريال – الساعة 22:00
المصدر: روسيا اليوم
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