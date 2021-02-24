رياضة

توخيل يثني على مبابي "القرش".. ويقارنه بميسي ورونالدو

Lebanon 24
24-02-2021 | 12:00
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وصف المدير الفني لتشلسي الإنكليزي، توماس توخيل، نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، بأنه يتمتع بـ"عقلية القرش" في الملعب، لافتا إلى أنه لا يزال بعيدا عن إطاحة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد من عرش الكرة العالمية.

وأوضح توخيل في تصريحات أدلى بها لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية، أن نجم نادي موناكو الفرنسي السابق، يحتاج إلى القتال إذا ما كان يتمنى إزاحة كل من ميسي ورونالدو من على عرش الكرة العالمية.
وقال المدرب الألماني: "يمتلك مبابي عقلية القرش، ويرغب في تحقيق كل ما يريده، وتلك هي العقلية التي يحتاجها أي لاعب".
وأضاف: "أنا أعني هذا بشكل إيجابي، لأنه شاب جيد في الملعب وخارجه، دعونا نقول (شاب سوبر)، ويتمتع بذكاء خارق".
واختتم مدرب تشيلسي تصريحاته بقوله: "أؤكد من جديد أن مبابي قرش في الملعب، وتلك صفة اللاعبين الكبار"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقاد مبابي الفائز برفقة "منتخب الديوك" على لقب بطولة كأس العالم 2018، باريس سان جرمان إلى تحقيق فوز ساحق على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سجل خلالها النجم الفرنسي ثلاثة أهداف "هاتريك".
وكانت تقارير فرنسية قد كشفت المقابل الذي حددته إدارة نادي باريس سان جرمان للتنازل عن خدمات مبابي، حيث أشارت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة النادي الفرنسي ستطلب 200 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب.
ورغم انتهاء عقد مبابي في حزيران 2022، إلا أن إدارة النادي تعتقد أن هذا السعر مناسب لإمكانيات وقدرات مبابي، ولن يسمحوا برحيله بأقل من هذه القيمة الفلكية.
ويتقاضى مبابي 30 مليون يورو سنويا، الأمر الذي سيعقد قيمة صفقة انتقاله لأي ناد يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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