رياضة

أسطورة الغولف تايغر وودز يتعرض لحادث خطير .. وهذا وضعه (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2021 | 09:00
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أصيب أسطورة الغولف الأميركي، تايغر وودز، بجروح بالغة في حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى المستشفى، أمس الثلاثاء.
وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان: "في 23 شباط 2021، في حوالي الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مروري لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الغولف إلدريك تايغر وودز".
 


وذكر البيان أن مركبة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وأنه كان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التي تستخدم في حوادث خطيرة للغاية.

وذكر البيان أن وودز نقل إلى مستشفى محلي لعلاج جروحه من دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة في الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.
 

المصدر: سبوتنيك
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