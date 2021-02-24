رياضة

"البايرن" يقسو على "لاتسيو" ويضع قدماً في ربع نهائي "الأبطال"!

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:00
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وضع نادي "بايرن ميونيخ" الألماني قدماً في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه "لاتسيو" بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من البطولة. 
 
وسجل أهداف "البايرن" كلّ من روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب "لاتسيو" بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

فيما سجل هدف "لاتسيو" خواكين كوريا في الدقيقة 49.

وبذلك اقترب "بايرن" من بلوغ الدور المقبل (دور الثمانية) بانتظار التأكيد في مباراة الإياب التي تقام في ألمانيا يوم 17 آذار المقبل.

المصدر: د أ ب
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