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رياضة
"تشيلسي" يتخطّى "أتلتيكو" في ذهاب ثمن نهائي "أبطال أوروبا"!
Lebanon 24
24-02-2021
|
21:00
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حقّق فريق "تشيلسي" الإنكليزي فوزاً مهماً على حساب مضيفه "أتلتيكو مدريد" الإسباني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.
وأقيمت المباراة في رومانيا بسبب إجراءات السفر جراء فيروس "كورونا"، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين لتأكيد هوية المتأهل إلى الدور المقبل يوم 17 آذار المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج".
المصدر: د أ ب
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