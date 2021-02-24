الدوري السعودي.. "النصر" يحسم ديربي الرياض أمام "الهلال"!

حسم نادي "النصر" قمّة "ديربي" العاصمة السعودية الرياض أمام غريمه "الهلال" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في ختام المرحلة 20 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين).

وخطف نادي "النصر" هدف الفوز اليتيم عند الدقيقة 21 بعدما تلقى لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويضع المرة في الشباك.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "النصر" إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وبقي "الهلال" على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر "الشباب".