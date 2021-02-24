رياضة

رئيس "الأنصار": سنبادر لتأمين كلفة اللقاح للاعبين المسجلين على لوائح أندية الدرجة الأولى

Lebanon 24
24-02-2021 | 16:45
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صدر عن رئيس نادي "الأنصار"، نبيل بدر، البيان التالي: 

"نظراً للاستحقاقات الآسيوية والعالمية التي تنتظر نادي "الأنصار" ومنتخب لبنان وكوننا فاعلون بالعديد من الإتحادات الرياضية وخاصة كرة القدم، نرى أنه من الضروري أن يعاد فتح أبواب الملاعب للتدريبات وإقامة المباريات الرسمية وإلا سنصبح خارج إطار التنافس العربي والآسيوي، على أن يتم ذلك وفق الضوابط التي تراعي شروط الصحة العامة والحماية من "كورونا". 

من جهة أخرى، سنبادر بتأمين كلفة اللقاح للاعبي كرة القدم المسجلين على لوائح اندية الدرجة الأولى في لبنان، وبذلك نكون قد حمينا لعبة كرة القدم وحافظنا على شروط السلامة العامة". 
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