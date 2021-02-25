رياضة

رغم الفوز.. غوارديولا يبدي "عدم رضاه" عن سيتي

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-797177-637498354175896770.jpg
Doc-P-797177-637498354175896770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه لم يكن فعالا بالقدر الكافي رغم انتصاره 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

ومدد مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة متتالية بجميع المسابقات، لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الفرص التي أتيحت له أمام نظيره الألماني.
وأضاف غوارديولا: "مباريات الذهاب دائما ما تكون أصعب. يجب أن نكون أكثر فاعلية في الهجوم. فرصة الانفراد (من غابرييل جيسوس) أمام الحارس. في هذه المسابقة يجب أن تكون مثاليا لضمان العبور للدور التالي".

وأضاف جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكن قبل ذلك بعشر دقائق أضاع فرصة انفراد، عندما تردد في مواجهة الحارس يان سومر.
وقال غوارديولا: "في المجمل، كان فوزا جيدا. سيطرنا على المباراة وحصل المنافس على فرصة واحدة في آخر لعبة. لسوء الحظ لم نلعب بفاعلية بالقدر الكافي في الهجوم خاصة عندما أتيحت لنا فرصة الانفراد بالحارس. يجب أن نطور ذلك".
وكان الفريق الألماني يعلم أن منافسه سيستحوذ على الكرة ولن يحصل سوى على عدد قليل من الفرص لتشكيل خطورة على سيتي الذي لم يسبق أن خسر مواجهة أوروبية بعد الفوز في الذهاب خارج أرضه.
ولم يواجه سيتي أي مشكلة أمام نظيره الألماني سوى في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وهز الشباك عبر برناردو سيلفا وجيسوس ليكون المرشح لبلوغ دور الثمانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-02-24
21:00 | 2021-02-24
18:00 | 2021-02-24
16:45 | 2021-02-24
15:00 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website