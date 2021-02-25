رياضة

والد حارس ليفربول يغرق في بحيرة بالبرازيل

Lebanon 24
25-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-797189-637498369868205538.jpg
Doc-P-797189-637498369868205538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية، إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول، غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.
وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.
وقال النادي: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-24
21:00 | 2021-02-24
18:00 | 2021-02-24
16:45 | 2021-02-24
15:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website