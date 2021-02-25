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رياضة
والد حارس ليفربول يغرق في بحيرة بالبرازيل
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:00
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قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية، إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول، غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.
وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.
وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.
وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.
وقال النادي: "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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