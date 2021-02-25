رياضة

لاعب أتلانتا يوجه رسالة اعتذار بعد طرده أمام ريال مدريد

Lebanon 24
25-02-2021 | 21:00
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وجه السويسري ريمو فريولير لاعب أتلانتا، اعتذارا لجماهير النادي الإيطالي، بعد تسببه في الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكتب فريولير عبر حسابه في "إنستغرام": "هناك القليل مما يمكن قوله. أنا آسف جدا وأريد أن أعتذر للفريق والجماهير. لا أريد التحدث عن الحادثة".

وأضاف: "ما زلنا في المنافسة بفضل الفريق الذي لعب مباراة رائعة بعشرة لاعبين، ومتأكد من أننا سنخوض مباراة رائعة في مدريد".

وتعرض فريولير للطرد في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء عقب تدخل عنيف على الفرنسي فيرلاند ميندي الذي كان منطلقا بسرعة نحو الشباك الإيطالية، ما اعتبره الحكم خطأ مقصودا لمنع فرصة الانفراد بالحارس وتسجيل هدف محقق، وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب السويسري.

ورغم النقص العددي فرض أتلانتا التعادل على الفريق الملكي حتى الدقيقة الـ86 عندما استطاع ميندي فك شيفرة شباك الفريق الإيطالي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز خارج الديار، اقترب الفريق الملكي من التأهل لدور الثمانية من البطولة الأوروبية العريقة بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد في الـ16 من آذار المقبل.

A post shared by Remo Freuler (@remo_freuler)

المصدر: روسيا الويم
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