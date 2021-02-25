رياضة

الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من بطولة روتردام الهولندية

Lebanon 24
25-02-2021 | 23:00
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أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا اليوم الخميس، انسحابه من بطولة روتردام الهولندية من أجل التعافي من إصابة في الظهر عانى منها خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان "الماتادور" انسحب من بطولة أديلايد التحضيرية لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيابس في وقت سابق من هذا الشهر، ما حرمه من التتويج بلقبه الثاني في ملبورن بعد الأول عام 2009.
 
وكتب نادال عبر حسابه في "إنستغرام" اليوم الخميس: "إنه أمر محزن جدا بالنسبة لي الانسحاب من روتردام. كما تعلم معظم الجماهير، لقد عانيت من بعض المشاكل في الظهر في أستراليا التي بدأت في أديلايد واستمرت خلال ملبورن".

وتابع: "وجدنا حلا مؤقتا سمح لي باللعب من دون ألم في الأسبوع الثاني من البطولة الكبرى. بمجرد عودتي إلى إسبانيا، قمت بزيارة طبيبي واتفق مع فريقي على نصيحتي بعدم اللعب الأسبوع المقبل".

وختم: "كنت آمل حقا العودة إلى روتردام وهولندا. آمل العودة إلى هناك قريبا، أتمنى النجاح للبطولة، إنها حدث من الدرجة الأولى دائما".
 
وكان من المقرر أن يلعب نادال المتوج بـ 20 لقبا في بطولات الغراند سلام، في روتردام للمرة الأولى منذ عام 2009.

ومع غيابه والمصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، سيكون الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميا والوصيف في ملبورن، المصنف الأول في البطولة التي من المقرر إقامتها بين الأول والسابع من آذار المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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