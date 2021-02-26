رياضة

يوفنتوس يعلن خسائره لنصف السنة المالية.. خمنوا كم بلغت

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:00
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أعلن نادي يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة، خسائر بلغت 113,7 مليون يورو (139 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة بأكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع استمرار تداعيات فيروس كورونا. 

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز" تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 بشدة في انتشار كوفيد-19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات". 

وتابع "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى إلى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية". 

وكانت الخسائر في النصف الأول من السنة المالية السابقة قد بلغت 50,3 مليون يورو. 

وكان يوفنتوس أعلن خسائر بقيمة 89,7 مليون يورو للسنة المالية 2019/2020 التي انتهت في 30 حزيران الفائت. 

وأشار النادي الواقع في مدينة تورينو إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق. 

وتابع "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئيا بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والإذاعة". 

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60 في المئة لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي. 

وحقق يوفنتوس العام الماضي لقب الدوري للموسم التاسع تواليا إلا أنه فشل في تجاوز الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
المصدر: الحرة
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