الدوري الأوروبي.. "ميلان"و"مان يونايتد" إلى ثمن النهائي و"ليستر" يودّع البطولة!

بلغ نادي "ميلان" الإيطالي دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على الرغم من تعادله بنتيجة 1-1 مع ضيفه "ريد ستار" الصربي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن دور الـ 32 من البطولة.





وبادر "ميلان" بالتسجيل مبكراً عبر فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، فيما سجل ألفاردو بن هدف التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 24، قبل أن يلعب الضيوف بـ 10 لاعبين عقب طرد ماركو جوبيليجيتش في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.



وفي مباراة أخرى، ضمن "مانشستر يونايتد" الإنكليزي التأهل لنفس الدور، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه "ريال سوسييداد" الإسباني، بعدما فاز الفريق الإنكليزي بنتيجة 4-0 على الفريق الباسكي في معقله ذهاباً.



واقتنص نادي "دينامو كييف" الأوكراني بطاقة الصعود للدور القادم، بفضل فوزه بنتيجة 1-0على مضيفه "كلوب بروج" البلجيكي، حيث تعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 1-1 في أوكرانيا.



وودع "ليستر سيتي" الإنكليزي البطولة مبكراً، إثر خسارته المباغتة بنتيجة 2-0 أمام ضيفه "سلافيا براغ" التشيكي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب بينهما بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.



جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، عن طريق لوكاس بروفود وعبدالله سيما في الدقيقتين 49 و79 على الترتيب، ليطيح الفريق التشيكي بنظيره الإنكليزي من المسابقة القارية. وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً بنتيجة 2-2 الأسبوع الماضي، ليصعد "ميلان" إلى الدور ثمن النهائي، لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وبادر "ميلان" بالتسجيل مبكراً عبر فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، فيما سجل ألفاردو بن هدف التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 24، قبل أن يلعب الضيوف بـ 10 لاعبين عقب طرد ماركو جوبيليجيتش في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.وفي مباراة أخرى، ضمن "مانشستر يونايتد" الإنكليزي التأهل لنفس الدور، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه "ريال سوسييداد" الإسباني، بعدما فاز الفريق الإنكليزي بنتيجة 4-0 على الفريق الباسكي في معقله ذهاباً.واقتنص نادي "دينامو كييف" الأوكراني بطاقة الصعود للدور القادم، بفضل فوزه بنتيجة 1-0على مضيفه "كلوب بروج" البلجيكي، حيث تعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 1-1 في أوكرانيا.وودع "ليستر سيتي" الإنكليزي البطولة مبكراً، إثر خسارته المباغتة بنتيجة 2-0 أمام ضيفه "سلافيا براغ" التشيكي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب بينهما بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، عن طريق لوكاس بروفود وعبدالله سيما في الدقيقتين 49 و79 على الترتيب، ليطيح الفريق التشيكي بنظيره الإنكليزي من المسابقة القارية.

وبلغ نادي "روما" الإيطالي الدور ذاته، عقب فوزه على "سبورتينغ براغا" البرتغالي بنتيجة 3-1، ليبلغ فريق العاصمة الإيطالية الدور المقبل بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتَيْ الذهاب والإياب.





وفي مباراة أخرى، فاز "دينامو زغرب" الكرواتي على "كرسنودار" الروسي 1-0، وكان "زغرب" قد فاز ذهابا بنتيجة 3-2، ليتأهل للدور المقبل بفوزه 4-2 بمجموع المباراتين.



وتأهل "يونغ بويز" السويسري إلى دور الـ16 بفوزه على مضيفه "باير ليفركوزن" 2-0. وكان "يونغ بويز" قد فاز ذهاباً بنتيجة 4-3، ليتأهل بفوزه بمجموع المباراتين 6-3.

وحجز "أولمبياكوس" اليوناني بطاقة العبور للدور ذاته، رغم خسارته 1-2 أمام "أيندهوفن" الهولندي.



وكان "أولمبياكوس" قد فاز ذهاباً بنتيجة 4-2، ليتأهل بفوزه 5-4 بمجموع المباراتين. وسجل إيران زهافي هدفي "أيندهوفن" في الدقيقتين 23 و44، فيما سجل المصري أحمد حسن كوكا هدف "أولمبياكوس" الوحيد في الدقيقة 88.