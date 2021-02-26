اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ16 من "اليوروبا ليغ".. و"أرسنال" ينجو من فخّ "بنفيكا"!

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، حيث واصل نادي "أرسنال" الإنكليزي مسيرته في البطولة ونجا من فخّ ضيفه "بنفيكا" البرتغالي ليحقّق عليه فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2 في مباراة إياب دور الـ32 التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في اليونان بسبب إجراءات السفر المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة الخميس الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليظفر الفريق اللندني ببطاقة العبور للدور المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وتقدم "أرسنال" بهدف حمل توقيع نجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 21، لكن "بنفيكا" رد بهدفين عن طريق دييغو جونسالفيس ورافا سيلفا في الدقيقتين 43 و61.وانتفض "أرسنال" في الوقت المناسب، بعدما أحرز كيران تيرني هدف التعادل في الدقيقة 67، ثم عاد أوباميانغ لهز الشباك من جديد، محرزاً هدف الصعود للفريق الإنكليزي في الدقيقة 87.وصعد "فياريال" الإسباني لدور الـ16 عقب فوزه 2-1 على ضيفه "ريد بول سالزبورغ" النمساوي، ليكرر الفريق تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالنمسا.وبلغ "رينجرز" الإسكتلندي الدور ذاته، بعدما حقق فوزاً كاسحاً بنتيجة 5-2 على ضيفه "رويال أنتويرب" البلجيكي، وكان الفريق الإسكتلندي فاز على منافسه 4-3 في لقاء الذهاب أيضاً.وحقق "مولده" النرويجي المفاجأة وأطاح بمضيفه "هوفنهايم" الألماني مبكرا من البطولة، بعدما تغلب عليه 2-0، معوضاً تعادله على ملعبه 3-3 مع منافسه في لقاء الذهاب.وبلغ "أياكس أمستردام" الهولندي الدور ذاته بعد فوزه على "ليل "الفرنسي 2-1. وكرر "أياكس" فوزه بنفس النتيجة ذهاباً، ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.وفي مباراة أخرى فاز "شاختار دونتيسك" الأوكراني على "ماكابي تل أبيب" الإسرائيلي 1-0. وتأهل "شاختار" بفوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0.وانضم "غرناطة" الإسباني إلى ركب المتأهلين رغم خسارته أمام مضيفه "نابولي" الإيطالي 1-2، مستفيداً من فوزه ذهاباً بنتيجة 2-0، ليتفوق على "نابولي" 3- 2 في مجموع المباراتين.