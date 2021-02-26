ثنائي الكرة الطائرة الشاطئية القزي وصليبا في المركز التاسع لدورة قطر العالمية

احتل لبنان المركز التاسع في الترتيب النهائي العام لجولة قطر العالمية ضمن "الدوري العالمي للكرة الطائرة الشاطئية" من بين 32 فريقا من كافة أنحاء العالم.وبعدما تأهل الثنائي جو القزي وشفيق صليبا بقيادة المدرب الوطني ايلي النار لدور ال16، ثم لدور ال12 بعدما فازا على المغرب، خسرا بصعوبة امام الثنائي التركي المؤلف من اللاعبين سافا اورلو وسلسوك ساكرسي بمجموعتين لواحدة :(22-24)(21-15)(16-14).وقال رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف: انه "فخور بما تحقق في قطر". واعتبر ان "لعبة الكرة الطائرة الشاطئية ستأخذ حقها في لبنان في عهده"، وهنأ البعثة على "الانجاز المحقق في الدوري العالمي".