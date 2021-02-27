محمد صلاح على خطى روبي فاولر.. فماذا فعل؟

ذكرت تقارير إخبارية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح يسير على خطى أسطورة ليفربول، روبي فاولر في استثمار الأموال.وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن صلاح، البالغ من العمر 28 عاما، أطلق شركتين متخصصتين في مجال العقارات، كما ضخ أكثر من 2.7 مليون دولار في صناعة الطوب والاسمنت في استثمار منفصل.وبحسب الصحيفة، فإن صلاح يأمل في أن يسير على خطى فاولر (45 عاما)، الذي ارتفعت ثروته نحو 43 مليون دولار في العام الأخير، نظرا لاستثماراته الذكية خارج الملاعب.وأشارت إلى أن صلاح أطلق الشركتين خلال الأشهر الـ12 الماضية، وكانت الأولى MOS Real Estate متخصصة في العقارات والثانية Trinity Kensington متخصصة في الإيجارات.ويملك صلاح أصولا تقدر بنحو 12 مليون دولار.