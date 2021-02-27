كلوب: إن حدث هذا فسيكون إنجازا لليفربول

يرى المدرب الألماني يورغن كلوب أن إنهاء فريقه ليفربول مسابقة الدوري الإنكليزي هذا الموسم بين الأربعة الكبار سيكون إنجازا جيدا للغاية.



وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "نعم سيكون أمرا جيدا للغاية، عليك أن ترى المنافسين لتدرك ذلك، الأمر متعلق بالميدان والنتائج وجدول الترتيب لا يكذب، نحن بعيدون بحساب النقاط، ولكن بحساب ما تبقى من عمر الموسم لا نزال موجودين".

وأضاف "علينا تغيير ما نحن فيه، نحاول ولكن كلما تخلصنا من مشكلة تظهر أكثر من مشكلة، علينا الآن التفكير في شيفيلد يونايتد وأن نأخذ خطوة جديدة ثم نتفرغ لتشلسي، إذا حققنا الوصول إلى المربع الذهبي في النهاية فسيكون هذا أمرا جيدا".

وأشار كلوب إلى أن الأجواء في ناديه "ليست أفضل على الإطلاق" بعد 4 هزائم متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني إن الأجواء "ليست أفضل على الإطلاق، ولكن لا يوجد شيء بيننا. نتفق جميعًا حول الأمور التي يتعين علينا القيام بها، ولكن كانت لدينا لحظات جيدة أيضًا".



وأضاف أن هذه الفترة "وقت صعب للغاية بالنسبة لهذا الفريق، يمكنك تخيله، لأسباب مختلفة. نعمل بجد خلال الأسبوع، ونتطلع إلى المباراة التالية، والفرصة التالية لتغيير الوضع. ليس الأمر بهذه السهولة في هذه اللحظات. ليس كل شيء كما نرغب ونريد. أنا مسؤول عن الأجواء والمزاج أيضًا وأنا في مزاج جيد".

وإلى جانب الإصابات العديدة التي ضربت ليفربول هذا الموسم وعلى رأسها إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك قائد دفاع الفريق، وجو جوميز وفابينيو وجيمس ميلنر وجويل ماتيب وهي الأسماء التي ستغيب عن مواجهة شيفيلد يونايتد بالإضافة إلى غياب الحارس الثاني كاويمين كيليهر، ومعاناة الحارس الأول، البرازيلي أليسون بيكر من وفاة أبيه.

وجاءت إصابة هندرسون والتي ستغيّبه عن الفريق مدة تتراوح بين 6-8 أسابيع، وعنها قال كلوب: "ليست إصابة سهلة، لن تنتهي بسرعة، ولكننا نأمل بأن يعود للحاق بمباريات قليلة ربما هذا الموسم".

وتراجع ليفربول إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق 6 نقاط عن المركز الرابع.