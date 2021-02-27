حكم يرفض لعب مباراة قبل تواجد سيارة إسعاف

كتب إسلام الشرنوبي في "سكاي نيوز":

قبيل ساعات كان الحكم المصري أمين عمر يصرّ على عدم إقامة مباراة فريقي بيراميدز ووادي دجلة، ضمن فعاليات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن تحضر سيارتي إسعاف وتتواجد في ملعب 30 حزيران الذي كان يحتضن المباراة.تدخل الجهاز الفني لفريق بيراميدز صاحب الأرض وحاولوا إقناع حكم المباراة على إطلاق صافرة بداية اللقاء على أمل أن تصل سيارتي الإسعاف خلال دقائق، غير أنّ "عمر" كان صامدًا ومُصرًا على رأيه، ليقوم لاعبي الفريقين بتبادل الكرات وعمل الإحماء منتظرين قدوم "سرينة الإسعاف" التي تأخرت لـ 10 دقائق تقريبًا.تنص لائحة المسابقات على عدم انطلاق أي مباراة في الدوريات الرئيسية، إلا في حالة تواجد سيارتي إسعاف قبل الموعد المحدد للمباراة بساعتين، بجانب إلزام النادي المضيف بتوفير نقالتين لنقل المصابين.يقول الحكم الدولي السابق إبراهيم أحمد السماني لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ "اللائحة واضحة وصريحة في هذا الشأن، وما فعله حكم المباراة سليم تمامًا وفي حال فعل غير ذلك كان سيعاقب، ويكون مخالفًا للقواعد الموضوعة من الجهات المعنية".وتابع السماني أن هناك مباريات كان نتيجة الإهمال في عدم وجود سيارتي الإسعاف هو فقدان أرواح اللاعبين، كما حدث في وفاة الناشئ محمد هاني لاعب فريق السكة الحديد مواليد 2004، والذي سقط في أحد الملاعب أثناء مباراة فريقه أمام أبناء قنا بملعب النحاس في الإسكندرية.وأشار الحكم الدولي السابق إلى أنّ هاني عندما تعرض للأغماء أصيب بتشنجات وضيق تنفس وتطورت الأمور في ظل عدم وجود سيارة إسعاف أو طبيب أو مسعف بأرضية الملعب.وتنص المادة السادسة بند 9 من لائحة الانضباط الخاصة بلجنة المسابقات، توقيع عقوبة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على النادي المضيف في حال عدم وصول سيارتي الإسعاف لملعب المباراة قبل موعدها بساعتين.في الوقت نفسه، يقول محمد علام المختص في إصابات الملاعب لـ"سكاي نيوز عربية" إنّ سيارات الإسعاف مهمة للغاية في الملاعب المصرية، ولكن للأسف مباريات دوري الدرجة الثالثة والرابعة وخلافه تقام بدون أي تجهيزات طبية تحمي اللاعبين من الإصابات والوفاة.وتابع علام أنّ ما فعله حكم مباراة بيراميدز والجونة صحيح تمامًا، ولكن كان عليه تفقد تواجد الطبيب والتمريض المسؤولين عن التعامل مع الحالات الخطرة أم لا، مؤكدًا أنّ حالات الإغماء يحدث معها ارتخاء لعضلة اللسان فتعود إلى الخلف ومن ثم تسد الحلق وتقوم بغلق مجرى الهواء، لذا يجب التعامل مع المصاب بحرص لكي يعود النفس مرة أخرى.وأوضح المختص في إصابات الملاعب، أنّه لابد من وجود طبيب مسؤول عن التعامل مع الحالات الحرجة، مطالبًا الجميع عند رؤيتهم لأي حالة إصابة بإغماء أن يتم ضع اليد تحت ذقن المصاب ودفع الرأس للخلف، ليتم فتح مجرى الهواء لكي يستطيع الشخص التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى وبطريقة بسيطة.وتشير المادة العاشرة من لائحة الانضباط الخاصة بلجنة المسابقات إلى أنّه في حال مرور 20 دقيقة على موعد بدأ المباراة وعدم وصول سيارتي الإسعاف، فيتم إلغاء المباراة، واعتبار النادي الضيف فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة، إذا ثبت عدم إبلاغ الإسعاف.