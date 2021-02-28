مانشستر سيتي يصل للفوز 20 على التوالي بتغلبه على وست هام







وتقدم مانشستر سيتي بعد نصف ساعة عندما حول المدافع روبن دياز تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل المرمى، وهو الهدف الأول له مع فريقه، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر ميخائيل أنطونيو قبل دقيقتين من الاستراحة.



وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا انتصاره 14 على التوالي في البريميرليغ عندما سدد المدافع جون ستونز في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز، بحسب ما ذكرت رويترز.



وكاد وست هام، رابع الترتيب والذي قدم أداء جيدا في المباراة، أن يخطف التعادل لكن عيسى ديوب لم يتمكن من لعب ضربة رأس بشكل جيد من تمريرة جيسي لينغارد العرضية.



ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشلسي غدا الأحد.

وبهذا الفوز، عادل السيتي رقما قياسيا مسجلا باسمه وهو تحقيق الفوز في 20 مباراة متتالية بمختلف البطولات. ابتعد فريق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق 13 نقطة في صدارة البريميرليغ عقب فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت، ليحقق انتصاره العشرين على التوالي بجميع المسابقات.وتقدم مانشستر سيتي بعد نصف ساعة عندما حول المدافع روبن دياز تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل المرمى، وهو الهدف الأول له مع فريقه، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر ميخائيل أنطونيو قبل دقيقتين من الاستراحة.وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا انتصاره 14 على التوالي في البريميرليغ عندما سدد المدافع جون ستونز في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز، بحسب ما ذكرت رويترز.وكاد وست هام، رابع الترتيب والذي قدم أداء جيدا في المباراة، أن يخطف التعادل لكن عيسى ديوب لم يتمكن من لعب ضربة رأس بشكل جيد من تمريرة جيسي لينغارد العرضية.ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشلسي غدا الأحد.وبهذا الفوز، عادل السيتي رقما قياسيا مسجلا باسمه وهو تحقيق الفوز في 20 مباراة متتالية بمختلف البطولات.

5 أرقام قياسية تنتظر السيتي في مارس



رغم أن الموسم الكروي الحالي ما زال في منتصفه، غير أنه يبدو أن كل مباراة أصبحت فرصة مثالية أمام مانشستر سيتي لتحقيق رقم قياسي جديد ليواصل الفريق مسيرته الرائعة والتاريخية في هذا الموسم الاستثنائي، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".



ويستعد السيتي حاليا لخوض 4 مباريات متتالية على ملعبه "الاتحاد" في مانشستر ضمن منافسات البريميرليغ، قد تشهد تحطيم أكثر من رقم قياسي ستضيف إلى الفريق السماوي مزيدا من البريق علما بأنه لا يزال في المنافسة على 4 جبهات مختلفة في الموسم الحالي.



وإلى جانب تصدره لجدول الدوري، تأهل الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وإلى دور الثمانية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتبدو فرص الفريق جيدة للغاية في المنافسة على الألقاب الثلاثة.



وفي الوقت نفسه، فاز مانشستر سيتي على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، ووضع قدما في دور الثمانية للبطولة التي يحلم بإحراز لقبها للمرة الأولى في تاريخه.



وكان الفوز على غلادباخ نفسه هو التاسع عشر على التوالي للفريق في مختلف البطولات كما أنه الثاني عشر على التوالي للفريق في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه وهو رقم قياسي للفريق وكذلك لفرق الدوري الإنكليزي.