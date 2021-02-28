18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مانشستر سيتي يصل للفوز 20 على التوالي بتغلبه على وست هام
Lebanon 24
28-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتعد فريق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق 13 نقطة في صدارة البريميرليغ عقب فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت، ليحقق انتصاره العشرين على التوالي بجميع المسابقات.
وتقدم مانشستر سيتي بعد نصف ساعة عندما حول المدافع روبن دياز تمريرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس داخل المرمى، وهو الهدف الأول له مع فريقه، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر ميخائيل أنطونيو قبل دقيقتين من الاستراحة.
وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا انتصاره 14 على التوالي في البريميرليغ عندما سدد المدافع جون ستونز في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكاد وست هام، رابع الترتيب والذي قدم أداء جيدا في المباراة، أن يخطف التعادل لكن عيسى ديوب لم يتمكن من لعب ضربة رأس بشكل جيد من تمريرة جيسي لينغارد العرضية.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشلسي غدا الأحد.
وبهذا الفوز، عادل السيتي رقما قياسيا مسجلا باسمه وهو تحقيق الفوز في 20 مباراة متتالية بمختلف البطولات.
5 أرقام قياسية تنتظر السيتي في مارس
رغم أن الموسم الكروي الحالي ما زال في منتصفه، غير أنه يبدو أن كل مباراة أصبحت فرصة مثالية أمام مانشستر سيتي لتحقيق رقم قياسي جديد ليواصل الفريق مسيرته الرائعة والتاريخية في هذا الموسم الاستثنائي، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".
ويستعد السيتي حاليا لخوض 4 مباريات متتالية على ملعبه "الاتحاد" في مانشستر ضمن منافسات البريميرليغ، قد تشهد تحطيم أكثر من رقم قياسي ستضيف إلى الفريق السماوي مزيدا من البريق علما بأنه لا يزال في المنافسة على 4 جبهات مختلفة في الموسم الحالي.
وإلى جانب تصدره لجدول الدوري، تأهل الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وإلى دور الثمانية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتبدو فرص الفريق جيدة للغاية في المنافسة على الألقاب الثلاثة.
وفي الوقت نفسه، فاز مانشستر سيتي على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، ووضع قدما في دور الثمانية للبطولة التي يحلم بإحراز لقبها للمرة الأولى في تاريخه.
وكان الفوز على غلادباخ نفسه هو التاسع عشر على التوالي للفريق في مختلف البطولات كما أنه الثاني عشر على التوالي للفريق في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه وهو رقم قياسي للفريق وكذلك لفرق الدوري الإنكليزي.
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
Lebanon 24
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
14:44 | 2021-02-27
27/02/2021 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
18:05 | 2021-02-27
27/02/2021 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
12:00 | 2021-02-27
27/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
15:32 | 2021-02-27
27/02/2021 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-02-28
الدوري الإسباني.. "برشلونة" يتخطّى "إشبيلية" ويخطف الوصافة موقتاً! (فيديو)
23:00 | 2021-02-27
حكم يرفض لعب مباراة قبل تواجد سيارة إسعاف
21:00 | 2021-02-27
كم يبلغ أجر محمد صلاح في ليفربول؟
18:00 | 2021-02-27
بعد انسحابه من دورة روتردام الهولندية...نادال يعلن جديده
15:00 | 2021-02-27
كلوب: إن حدث هذا فسيكون إنجازا لليفربول
12:00 | 2021-02-27
إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة وعبارة مثيرة للجدل.. شاهدوها
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
28/02/2021 11:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
28/02/2021 11:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
28/02/2021 11:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact