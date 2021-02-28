رياضة

الدوري الإسباني.. "برشلونة" يتخطّى "إشبيلية" ويخطف الوصافة موقتاً! (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2021 | 09:00
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عاد نادي "برشلونة" بفوز ثمين من أرض مضيفه فريق "إشبيلية" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 
 
وحسم "برشلونة" الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 86.
 
وبذلك، رفع "برشلونة" رصيده إلى 53 نقطة على جدول ترتيب "الليغا" ليخطف مركز الوصافة موقتاً من "ريال مدريد" الذي يواجه غداً "ريال سوسييداد" وبفارق نقطتين خلف "أتلتيكو مدريد" المتصدر والذي يواجه اليوم "فياريال"، فيما تجمّد رصيد "إشبيلية" عند 48 نقطة في المركز الرابع.
 
 


المصدر: د أ ب

رياضة

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