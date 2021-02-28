رياضة

"سان جيرمان" يسحق "ديجون" برباعية في الدوري الفرنسي!

Lebanon 24
28-02-2021 | 21:00
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حقّق نادي "باريس سان جيرمان" فوزاً ساحقاً على مضيفه "ديجون" برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية "سان جيرمان"، الإيطالي مويس كين وكيليان مبابي "ثنائية" والبرتغالي دانيلو بيريرا في الدقائق 6 و32 و51 و82.

وبهذا الفوز، رفع "سان جيرمان" رصيده إلى 57 نقطة وصعد لوصافة الترتيب، فيما تجمّد رصيد "ديجون" عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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