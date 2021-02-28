رياضة

الدوري الروسي.. "لوكوموتيف" يحسم ديربي موسكو أمام "تسيسكا"

Lebanon 24
28-02-2021 | 23:00
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تغلب "لوكوموتيف" على ضيفه "تسيسكا" بهدفين نظيفين في ديربي العاصمة الروسية موسكو الذي جمعهما، أمس السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض فيتالي ليساكوفيتش والبولندي غريغورز كريخوفياك في الدقيقتين 6 و41 على التوالي.
 
وأضاع نجم "تسيسكا"، الكرواتي نيكولا فلاسيتش فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ73 عندما أهدر ركلة جزاء بتسديده الكرة فوق العارضة.
 
وبهذا الفوز، رفع "لوكوموتيف" رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد "تسيسكا" عند 37 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر "زينيت" صاحب الـ42 نقطة والذي تعادل في مباراة ثانية أمام ضيفه "روستوف" بهدفين لكل فريق.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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