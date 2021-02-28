رياضة

خيامي: الاتحادات هي أساس الحركة الرياضية

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:48
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هنأ المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، في بيان، "الاتحادات الرياضية كافة بجميع هيئاتها الإدارية، والذين جاءت بهم الانتخابات إلى سدة المسؤولية، والذين حاولوا خدمة الحركة الرياضية ولم يحالفهم الحظ". وقال: "نتمنى التوفيق للجميع، وندعو إلى جعل العملية الانتخابية حافزا للذي فاز بأن يعمل بجد تجاه جميع الاتحادات، بما يخدم مصلحة الرياضة الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ودعا من لم يحالفهم الحظ، إلى أن "تكون اتحاداتهم محظوظة بهم، وأن يمدوا أيديهم إلى بعضهم بعضا ويتجاوزوا النتائج، للبدء بالتحضير والإعداد وفق الإمكانات المتاحة، لمواجهة الاستحقاقات الخارجية، والعمل على تنفيذ الروزنامات المحلية.

وختم: "كلكم مسؤولون، سواء كنتم في موقع المسؤولية الأولمبية أو في اتحاداتكم التي هي أساس الحركة الرياضية والعمل الأولمبي. وفقكم الله لحفظ الحركة الرياضية ومشاركاتنا الخارجية التي تبرز وجها من الوجوه الحضارية للبنان".
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