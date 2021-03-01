رياضة

منتخب مصر: محمد صلاح على رأس قائمة الأولمبياد

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:00
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كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب أن نجم ليفربول، محمد صلاح على رأس القائمة الأولية للفراعنة الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021.
وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية": "صلاح ومحمد الشناوي حارس الأهلي على رأس القائمة الأولية، لكن يبقى قرار النادي الإنكليزي".

وأضاف: "الاختيارات ستكون وفقا للحالة الفنية، قبل إرسال القائمة النهائية في موعد أقصاه 30 حزيران المقبل".
 
وتابع، "تجربة مصطفى محمد مع جالطة سراي التركي مهمة للغاية، وأتوقع انتقاله للدوري الإنكليزي بعد ذلك".

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر تشرين الثاني 2019.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد موعد إجراء قرعة أولمبياد طوكيو في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المتأهلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين الموافق 21 نيسان 2021.
المصدر: سبوتنيك
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