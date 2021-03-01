"عاشقة الزمالك" تبيع قرطها الذهبي.. إليكم القصة الكاملة (صور)

استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري البالغ 28 عاما أمس الأحد، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات "القلعة البيضاء" قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.



ووصلت المشجعة "الزملكاوية" أو كما أطلق عليها "عاشقة الزمالك" إلى مقر "القلعة البيضاء" اليوم لطلب مقابلة ساسي، والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي، بعد أن سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكارا ومقترحات لتنمية موارد النادي لتجديد عقد اللاعب التونسي مع الفريق.

فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بلافتة طيبة من سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

. pic.twitter.com/HUuNPwVBgx — Zamalek.tv (@Zamalek) February 28, 2021



واستقبل هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، السيدة ووجه لها الشكر على مبادرتها ومشاعرها الطيبة رافضا استلام المبلغ، مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له، وأهداها علم النادي وتذكار خاص.



كما لبى ساسي رغبة "عاشقة الزمالك" بلقائها مستقبلا إياها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار مع الزمالك في الفترة القادمة، ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير "القلعة البيضاء". واستقبل هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، السيدة ووجه لها الشكر على مبادرتها ومشاعرها الطيبة رافضا استلام المبلغ، مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له، وأهداها علم النادي وتذكار خاص.كما لبى ساسي رغبة "عاشقة الزمالك" بلقائها مستقبلا إياها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار مع الزمالك في الفترة القادمة، ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير "القلعة البيضاء".