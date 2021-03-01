"عاشقة الزمالك" تبيع قرطها الذهبي.. إليكم القصة الكاملة (صور)

فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بلافتة طيبة من سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.
وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.
. pic.twitter.com/HUuNPwVBgx
— Zamalek.tv (@Zamalek) February 28, 2021
فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بلافتة طيبة من سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.
وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.
. pic.twitter.com/HUuNPwVBgx