رياضة

"عاشقة الزمالك" تبيع قرطها الذهبي.. إليكم القصة الكاملة (صور)

Lebanon 24
01-03-2021 | 15:00
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استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري البالغ 28 عاما أمس الأحد، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات "القلعة البيضاء" قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووصلت المشجعة "الزملكاوية" أو كما أطلق عليها "عاشقة الزمالك" إلى مقر "القلعة البيضاء" اليوم لطلب مقابلة ساسي، والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي، بعد أن سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكارا ومقترحات لتنمية موارد النادي لتجديد عقد اللاعب التونسي مع الفريق.
 
 


واستقبل هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، السيدة ووجه لها الشكر على مبادرتها ومشاعرها الطيبة رافضا استلام المبلغ، مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له، وأهداها علم النادي وتذكار خاص.

كما لبى ساسي رغبة "عاشقة الزمالك" بلقائها مستقبلا إياها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار مع الزمالك في الفترة القادمة، ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير "القلعة البيضاء".
المصدر: روسيا اليوم
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