رياضة

الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام "فياريال" (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:00
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استعاد نادي "أتلتيكو مدريد" نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه نادي "فياريال" بهدفين بدون مقابل في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
 
وسجل ثنائية "أتلتيكو"، لاعب "فياريال" ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين 25 و69 على التوالي.
 
وبهذا الفوز، استعاد "أتلتيكو" توازنه بعد 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام "تشيلسي" الإنكليزي بهدف بدون رد، وأضاع 5 نقاط ممكنة في رحلة التتويج بلقب الدوري الإسباني بتعادل وخسارة في مبارتيْن أمام "ليفانتي" إحداهما مباراة مؤجلة.
 
ورفع "أتلتيكو" رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة موسعاً الفارق عن أقرب مطارديه "برشلونة" الوصيف إلى 5 نقاط، فيما توقف رصيد "الغواصات الصفراء" عند 37 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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