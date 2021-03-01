رياضة

"ميلان" يحسم قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي أمام "روما"! (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2021 | 21:00
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حقق نادي "ميلان" فوزاً ثميناً على مضيفه "روما" بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في قمّة الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح "ميلان" باب التسجيل في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء عن طريق الإيفواري فرانك كيسي، وعادل لأصحاب الأرض الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة الـ50.

وعاد "الروسونيري" للتقدم بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع "ميلان" رصيده في الوصافة إلى 52 نقطة وأعاد الفارق مع جاره "إنتر" المتصدر إلى 4 نقاط، الذي كان فاز على "جنوى" في وقت سابق بنتيجة 3-0.
 
في المقابل، توقف رصيد "روما" عند 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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