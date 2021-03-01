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© Lebanon24
رياضة
من هو المدرب الجديد لنادي العهد؟
Lebanon 24
01-03-2021
|
14:40
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يعود نادي العهد بطل لبنان في كرة القدم في المواسم الرسمية الثلاثة الاخيرة، إلى التمارين بقيادة المدرب باسم مرمر الذي جرى الاتفاق على عودته إلى قيادة الفريق في فترة الإقفال العام.
ويعتبر مرمر من أعمدة نادي العهد، اذ انه بدأ في النادي لاعبا في الفئات العمرية، وأحرز معه كل الألقاب لاعبا ومدربا مساعدا ومشرفا على الفئات العمرية ومديرا فنيا.
وكانت آخر القاب مرمر مع الفريق الأول، إحراز بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، قبل أن ينتقل بعقد احتراف لتدريب نادي العربي الكويتي لفترة قصيرة أحرز خلالها كأس أمير الكويت.
وكان العهد فقد امله رسميا في المنافسة على بطولة الدوري العام اللبناني الموسم الحالي، علما انه يخوض مرحلة الاياب للفرق الستة الاولى.
ويلتقي النجمة افتتاحا في الاياب، بعدما تعادل الفريقان 2-2 في ختام مرحلة الذهاب في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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