رياضة

صدمة في برشلونة.. اعتقال بارتوميو جراء فضيحة "برسا غيت"

Lebanon 24
02-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-798722-637502676073001579.jpg
Doc-P-798722-637502676073001579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رفض الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الإدلاء بأقواله أمام قاضية التحقيقات على خلفية اتهامه في قضية عُرفت إعلاميًا بـ "برسا غيت".

 

وألقت السلطات الكتالونية القبض على رئيس نادي برشلونة الإسباني، أمس الاثنين، وعدد من مساعديه على خلفية اتهامهم بالتعاقد مع شركة إعلامية لتشويه صور رموز عدد من لاعبي الفريق السابقين والحاليين، منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بفضيحة "بارسا غيت".

 

ونُقل بارتوميو، برفقة مسؤولة الشؤون القانونية في برشلونة روما غوميز بونتي وخاومي ماسفيرير المستشار السابق لبارتوميو، إلى قسم شرطة منطقة لي كورتس.

 

وهناك نصح المحامون جوسيب ماريا بارتوميو برفض الإدلاء بأقواله أمام أليخاندرا جيل، قاضية محكمة رقم 13 ببرشلونة المسؤولة عن قضية "بارسا غيت".

كما رفضت روما وخاومي الحديث كذلك أمام القاضية واتبعا نفس موقف بارتوميو.

 

واندلعت قضية "بارسا غيت" قبل أكثر من عام بعد تحقيق أجرته "كادينا سير" في حملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي مثل نجمه وقائده الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي أو مدافعه جيرارد بيكيه، على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نظمتها شركة تعمل لصالح النادي.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:20 | 2021-03-02
15:00 | 2021-03-02
09:36 | 2021-03-02
09:00 | 2021-03-02
06:00 | 2021-03-02
23:00 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website