الدوري الإسباني.. فينيسيوس ينقذ "الريال" من الخسارة أمام "سوسييداد" (فيديو)

أنقذ فينيسيوس جونيور فريقه "ريال مدريد" من خسارة محقّقة أمام ضيفه "ريال سوسييداد" بعدما سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 89 من زمن المباراة، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في العارضة مرتين في الشوط الأول لكن "سوسييداد" تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو.



ونجح البرازيلي الشاب فينيسيوس في إدراك التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.



وأتيحت لـ"ريال مدريد" فرصة تقليص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر "أتلتيكو مدريد" قبل مواجهتهما يوم الأحد القادم لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث متساوياً مع "برشلونة" صاحب المركز الثاني ومتأخراً بـ 5 نقاط عن "أتلتيكو" لذي تتبقى له مباراة إضافية.

وارتفع رصيد "ريال سوسييداد" إلى 42 في المركز الخامس.