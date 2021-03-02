رياضة

"إيفرتون" يتخطّى "ساوثهامبتون" بهدف يتيم في الدوري الإنكليزي! (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:00
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حقّق نادي "إيفرتون" فوزاً مهماً على ضيفه "ساوثهامبتون" بهدفٍ يتيم، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن المرحلة 26 من الدور الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لينعش بذلك فريق المدرّب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي آمالاه بالمشاركة الأوروبية.
 
ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للمهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة التاسعة.

ورفع "إيفرتون" رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف "ليفربول" صاحب المركز السادس وبفارق نقطة واحدة خلف "تشيلسي" صاحب المركز الخامس ونقطتين عن "ويست هام" صاحب المركز الرابع فيما توقف رصيد "ساوثهامبتون" عند 30 نقطة في المركز 14.

ويتصدر "مانشستر سيتي" جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن "مانشستر يونايتد" الوصيف ويحل "ليستر سيتي" في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

وحقق "إيفرتون" فوزه الـ13 مقابل 4 تعادلات و8 هزائم فيما خسر "ساوثهامبتون" للمرة 12 مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات.
 
المصدر: د أ ب

رياضة

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