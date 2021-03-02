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رياضة
إصابة أحد أفراد طاقم "يوفنتوس" بفيروس "كورونا"!
Lebanon 24
02-03-2021
|
23:00
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أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أمس الإثنين، إصابة أحد أفراد الطاقم في الفريق الأول بفيروس "كورونا" المستجدّ، مؤكّداً أنّه يخضع للعزل الذاتي.
وقال النادي في بيان: "خلال الفحوص التي يجريها النادي طبقاً للبروتوكولات المتبعة ظهرت حالة إصابة بـ"كوفيد-1"9 لفرد من الطاقم يخضع حاليا للعزل الذاتي".
وأضاف: "النادي على اتصال دائم بالسلطات الصحية المختصة، لتطبيق القواعد بما يسمح باستمرار التدريبات والمنافسات".
المصدر: العربية
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