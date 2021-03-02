إصابة أحد أفراد طاقم "يوفنتوس" بفيروس "كورونا"!

أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أمس الإثنين، إصابة أحد أفراد الطاقم في الفريق الأول بفيروس "كورونا" المستجدّ، مؤكّداً أنّه يخضع للعزل الذاتي.وقال النادي في بيان: "خلال الفحوص التي يجريها النادي طبقاً للبروتوكولات المتبعة ظهرت حالة إصابة بـ"كوفيد-1"9 لفرد من الطاقم يخضع حاليا للعزل الذاتي".وأضاف: "النادي على اتصال دائم بالسلطات الصحية المختصة، لتطبيق القواعد بما يسمح باستمرار التدريبات والمنافسات".