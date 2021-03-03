رياضة

كلوب عن صلاح: يجب على مصر الاتصال بليفربول

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-799084-637503531203495221.jpg
Doc-P-799084-637503531203495221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى المصري شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بشأن مشاركة النجم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.

وقال كلوب خلال فيديو بثه عبر موقع صحيفة "ليفربول إيكو": "يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأولمبياد".
وأكد غريب قبل يومين أن محمد صلاح وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي سيكونان على رأس القائمة الأولية المختارة لمنتخب "الفراعنة" الأولمبي تحت 23 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو الصيف المقبل، مع السماح للدول بإدراج 3 من اللاعبين الكبار في تشكيلتها النهائية.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة ليفربول إيكو أن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح التقرير "من المقرر انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأولمبي، حيث سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد".
ومن المقرر أن تستضيف طوكيو فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين يوم الجمعة 23 يوليو والأحد 8 آب المقبلين، وسيغيب بذلك صلاح في حال مشاركته في الدورة، عن بعض مباريات الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الإنكليزي الممتاز (2021-2022).
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
08:31 | 2021-03-03
06:00 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-02
21:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website