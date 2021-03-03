رونالدو ينفرد برقم لم يصل إليه أحد من قبل

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم خلال مباراته 600 في مسابقات الدوري ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على سبيتسيا أمس الثلاثاء، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة بعدما هز ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو.

رقم لم يصل إليه أحد من قبل

وأصبح رونالدو، الذي سدد أيضا في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في آخر 12 موسما في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

12 - Cristiano Ronaldo è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime stagioni nei top-5 campionati europei. Gigante.#JuveSpezia pic.twitter.com/aOVeyzdzAP

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

وتعد مباراة اليوم رقم 600 لرونالدو خلال مباريات الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل 472 هدفا، وفقا لشبكة "أوبتا".

ولعب رونالدو مع ريال مدريد 292 مباراة بالدوري الإسباني، و196 مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي، و85 مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي و27 مباراة مع لشبونة منهم مباراتين بدوري الدرجة الثالثة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.