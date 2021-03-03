رياضة

رونالدو ينفرد برقم لم يصل إليه أحد من قبل

Lebanon 24
03-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-799090-637503539318896161.jpg
Doc-P-799090-637503539318896161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم خلال مباراته 600 في مسابقات الدوري ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على سبيتسيا أمس الثلاثاء، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

 

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة بعدما هز ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو.

 

رقم لم يصل إليه أحد من قبل

وأصبح رونالدو، الذي سدد أيضا في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في آخر 12 موسما في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

12 - Cristiano Ronaldo è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime stagioni nei top-5 campionati europei. Gigante.#JuveSpezia pic.twitter.com/aOVeyzdzAP

 
 

وتعد مباراة اليوم رقم 600 لرونالدو خلال مباريات الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل 472 هدفا، وفقا لشبكة "أوبتا".

 

ولعب رونالدو مع ريال مدريد 292 مباراة بالدوري الإسباني، و196 مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي، و85 مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي و27 مباراة مع لشبونة منهم مباراتين بدوري الدرجة الثالثة.

 

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2021-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-03
08:31 | 2021-03-03
06:00 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-02
21:00 | 2021-03-02
18:00 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website