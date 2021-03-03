الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يتخطّى "سبيزيا" بثلاثية! (فيديو)

فاز فريق "يوفنتوس" على ضيفه "سبيزيا" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وحسم "يوفنتوس" الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الاسباني الفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62 ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية.وبذلك رفع "يوفنتوس" رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف "ميلان" الوصيف و7 نقاط خلف "إنتر ميلان" المتصدر فيما تجمّد رصيد "سبيزيا" عند 25 نقطة في المركز 15.