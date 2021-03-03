راي باسيل تحتل المرتبة الرابعة في كأس العالم للرماية

احرزت الرامية راي باسيل المركز الرابع في جولة القاهرة، ضمن كأس العالم للرماية من الحفرة الاولمبية "تراب" التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.وفي ما يلي الترتيب العام النهائي:1-داريا سيميانوفا(روسيا):31 طبقا2-فاطمة غالفيز(اسبانيا):303-ايكاترينا سوبوتينا(روسيا):294-راي باسيل(لبنان):275-ساندرا برنال(بولندا):236-ماريا زوبيزاريتا(اسبانيا):18وفي هذا السياق، اتصل رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ بالرامية باسيل وهنأها على النتيجة المميزة التي حققتها في كأس العالم، وتمنى لها التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.وكانت باسيل سبق تأهلت الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو(اليابان) الصيف المقبل، وستكون مشاركتها الأولمبية الثالثة بعد اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جينيرو 2016.