رياضة

حتى نيسان 2030.. إيقاف رياضية شهيرة لهذا السبب!

Lebanon 24
04-03-2021 | 15:00
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أعلن الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد، إيقاف اللاعبة ماريا سوتسكوفا عن المنافسة لمدة عشر سنوات، بسبب المنشطات، اعتبارا من 6 نيسان 2020 ولغاية 5 نيسان 2030.

وصرح ألكسندر غورشكوف، رئيس الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد، لوكالة "نوفوستي"، بأن ماريا سوتسكوفا استخدمت عقار "فوروسيميد" المحظور.

وتم اتخاذ قرار إيقاف اللاعبة من قبل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات التابعة لوكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا"، وذلك وفقا للقانون الفيدرالي "بشأن التربية البدنية والرياضة في الاتحاد الروسي".

وظهرت معلومات، لأول مرة، حول الإيقاف المحتمل للرياضية في أيلول الماضي، بتهمة تزوير وثائق لشرح انتهاك قواعد المنشطات.

يذكر أن ماريا سوتسكوفا تبلغ من العمر 20 عاما، وأعلنت عن اعتزالها العام الماضي، وتوجت خلال مسيرتها الاحترافية، بالميدالية البرونزية في بطولة روسيا لعام 2017، والميدالية الفضية في الدوري الروسي 2018، والفائزة في نهائي مسابقة الجائزة الكبرى للناشئين للموسم (2013-2014)، إضافة إلى تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئات وفي دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2016.
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