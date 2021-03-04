في الوقت الإضافي.. "برشلونة" يتخطّى "إشبيلية" ويبلغ نهائي "كأس الملك"

تمكّن نادي "برشلونة" من حجز بطاقته في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه "إشبيلية"، أمس الأربعاء، في إياب الدور قبل النهاي من المسابقة.





وأنهى "برشلونة" الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لـ"إشبيلية" عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73. وتأهل "برشلونة" إلى نهائي البطولة بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لـ"إشبيلية" الفوز على ملعبه بنتيجة 2-0 ذهاباً، واحتاج "برشلونة" لحسم مباراة الإياب للوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2-0 وهي نفس النتيجة التي فاز بها "إشبيلية" ذهاباً.وأنهى "برشلونة" الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لـ"إشبيلية" عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73.

وسجل جيرارد بيكيه مدافع "برشلونة" الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو لاعب "إشبيلية"، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.



وفي الوقت الإضافي، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لـ"برشلونة" في الدقيقة 95 ليضمن لفريقه بطاقة التأهل إلى النهائي.

وسيواجه "برشلونة" في النهائي الفائز من مباراة "ليفانتي" و"أتلتيك بيلباو" التي ستقام اليوم والتي كانت انتهت ذهاباً بالتعادل 1-1.